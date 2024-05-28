Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, sevinci sevincimiz, kederi kederimiz olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusunu gönülden paylaşıyorum. Bu vesileyle, vatanın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna şehit olan kahramanları rahmetle anıyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.