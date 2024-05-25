Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesi'ne ziyarette bulunmak üzere kente geldi. Yılmaz, havalimanında karşılanarak Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

25.05.2024 19:15
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, havalimanında Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bingöl Belediyesine geçen Yılmaz, Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de yer aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu - Son Dakika
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