Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesine ziyarette bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, havalimanında Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bingöl Belediyesine geçen Yılmaz, Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de yer aldı.