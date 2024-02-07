Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İlham Aliyev\'i tebrik etti

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tebrik paylaşımında, "Can Azerbaycan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan halkının desteği ile tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, yapılan seçimlerin kardeş Azerbaycan halkına ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla geleceğe daha güçlü, istikrarlı ve kararlı bir şekilde yürümeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA