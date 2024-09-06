Cevdet Yılmaz, Ayşenur Eygi'nin Ölümüne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz, Ayşenur Eygi'nin Ölümüne Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diledi ve saldırıyı lanetledi. Yılmaz, İsrail'in soykırımcı politikalarının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

06.09.2024 20:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sırasında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum. Uzun yıllardır soykırımcı politika ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçların hesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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