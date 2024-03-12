Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Rikardo Kabrisas Ruis ve heyeti ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Rikardo Kabrisas Ruis ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri de değerlendirme imkanı bulduk. Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi'ndeki en önemli ortaklarımızdan Küba ile başta enerji, sağlık, inşaat, tarım, turizm olmak üzere, ilişkilerimizi her alanda geliştirme hususunda kararlıyız. Küba ile dostluk ve dayanışma temelinde ilerleyen ilişkilerimizden dolayı memnuniyetimizi ifade ediyor, Sayın Ruis ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA