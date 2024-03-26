Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.
31 Mart Yerel seçimler öncesi Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, burada Malazgirt Belediye Başkan Cengiz Altın ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Cevdet Yılmaz, şanlı tarihe sahip Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Değerli kardeşlerim seçimlere gidiyoruz. Burası bizim için çok önemli her sene Cumhurbaşkanımız, bütün devlet erkanı, milletvekillerimiz bakanlarımız geliyor. Artık burası geleneksel bir hale geldi. Tabi ki hemen Ahlat hem de Malazgirt ikisi de bizim için çok önemli, bizim nazarımızda ikisi de bir, hiçbir fark görmüyoruz. Hem orda hem de burada etkinlikler yapılıyor. Malazgirt'ten tüm dünyaya biriz beraberiz kardeşiz diyeceğiz." dedi.
"Başkan kazanırsa Malazgirt kazanır" diyen Yılmaz, "Malazgirt halkı gerçekten başkanını çok seviyor. Düzgün, mütevazi, çalışkan, liyakatli Malazgirt'in geleceğini düşünen bir başkanımız. Gece gündüz demeden Malazgirt için koşturdu, uğraştı. Başkan kazanırsa Malazgirt kazanacak. Kimse kaybetmeyecek, oy versin vermesin herkes kazanacak. O yüzden bu yerel seçimlerde şunu söylüyorum. Söyleyin herkese oylarını Malazgirt'e versinler" diye konuştu. - MUŞ
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malazgirt ilçesinde seçim bürosunu ziyaret etti - Son Dakika
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi. Yaman, ziyaretinde projelerini anlatarak, göreve seçildiği takdirde kentin kalkınması için gereken çabayı göstereceğini ifade etti. Başkanlar ve üyeler ise Yaman'a teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği 3 villası havadan görüntülendi. Villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğu açıklandı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi ve Artvin'e yapılan yatırımları anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye'ye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi yaşanan tartışma sonucunda adliye içinde bir grup polis memuruna saldırarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken 4 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?