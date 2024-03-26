Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malazgirt ilçesinde seçim bürosunu ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti.

31 Mart Yerel seçimler öncesi Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, burada Malazgirt Belediye Başkan Cengiz Altın ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Cevdet Yılmaz, şanlı tarihe sahip Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Değerli kardeşlerim seçimlere gidiyoruz. Burası bizim için çok önemli her sene Cumhurbaşkanımız, bütün devlet erkanı, milletvekillerimiz bakanlarımız geliyor. Artık burası geleneksel bir hale geldi. Tabi ki hemen Ahlat hem de Malazgirt ikisi de bizim için çok önemli, bizim nazarımızda ikisi de bir, hiçbir fark görmüyoruz. Hem orda hem de burada etkinlikler yapılıyor. Malazgirt'ten tüm dünyaya biriz beraberiz kardeşiz diyeceğiz." dedi.

"Başkan kazanırsa Malazgirt kazanır" diyen Yılmaz, "Malazgirt halkı gerçekten başkanını çok seviyor. Düzgün, mütevazi, çalışkan, liyakatli Malazgirt'in geleceğini düşünen bir başkanımız. Gece gündüz demeden Malazgirt için koşturdu, uğraştı. Başkan kazanırsa Malazgirt kazanacak. Kimse kaybetmeyecek, oy versin vermesin herkes kazanacak. O yüzden bu yerel seçimlerde şunu söylüyorum. Söyleyin herkese oylarını Malazgirt'e versinler" diye konuştu. - MUŞ