Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'a resmi temaslarda bulunmak üzere yarın hareket edecek. Ziyaret kapsamında Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Senato Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ile görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca iş dünyası temsilcileriyle buluşacak ve Yatırım Forumu'na katılacak.

30.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:44
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Özbekistan'a gidiyor.

Yılmaz, iki gün sürecek resmi programları kapsamında; Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komitesi'nin (KEK) Eş Başkanı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Sonrasında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Yılmaz, İş Dünyası Temsilcileriyle görüşecek, Yatırım Forumu'na katılacak

'Türk İş Dünyası Buluşması' programında iş dünyası temsilcileriyle görüşecek olan Yılmaz, programının ikinci gününde Taşkent'te yapılacak olan 'Üçüncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katılarak sonrasında Türkiye'ye dönüş yapacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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