Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Özbekistan'a gidiyor.

Yılmaz, iki gün sürecek resmi programları kapsamında; Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbaeva, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komitesi'nin (KEK) Eş Başkanı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Sonrasında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Yılmaz, İş Dünyası Temsilcileriyle görüşecek, Yatırım Forumu'na katılacak

'Türk İş Dünyası Buluşması' programında iş dünyası temsilcileriyle görüşecek olan Yılmaz, programının ikinci gününde Taşkent'te yapılacak olan 'Üçüncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katılarak sonrasında Türkiye'ye dönüş yapacak. - ANKARA