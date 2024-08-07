Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı diledi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.