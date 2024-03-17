Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Siyasi İstikrarın Olmadığı Yerde Ekonomik Gelişme de Olmaz

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: " Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmaz"

MALATYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'de siyasi istikrar ve güven ortamı devam ediyor bu çok kıymetli bunu en iyi iş dünyası bilir çünkü siyasi istikrarın ve güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de refahta olmaz" dedi

Deprem bölgesi Malatya'da, STK ve İş dünyasının temsilcileri ile İstişare toplantısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın zor günler geçirdiğine dikkat çekerek Türkiye'deki siyasi istikrar ve güven ortamının önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, Türkiye'nin 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerine rağmen yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydederek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde halkın verdiği destekle Türkiye'de siyasi istikrar ve güven ortamının devam ettiğini bunu ise en iyi iş dünyasının bileceğini söyledi.

"Bizden sürpriz beklemeyin"

Ekonominin düşmanının belirsizlik olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz," Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Belirsizliği ne kadar azaltırsanız öngörülebilirliği ne kadar arttırabilirseniz ekonomik hayat o kadar sağlıklı bir şekilde çalışır bizde onu yaptık. Bu aralar bazı çevreler yerel seçimi gerekçe göstererek bir belirsizlik oluşturmaya çalıştırıyorlar. Sanki yerel seçimler sonrası sürpriz bir şeyler olacak gibi hava oluşturmaya çalışıyorlar ona da kesinlikle prim vermeyin böyle bir şey söz konusu değil. Biz genel seçimleri yaptık, meclisimizi, başkanımızı seçtik ve 5 yıllık süreç içerisinde yol haritalarımızı da istişarelerle şekillendirdik dolayısıyla bizden sürpriz beklemeyin tam aksine öngörülebilirlik bekleyin. Politika dokümanlarımız da ne yazdıysak onları adım adım kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Birileri yerel seçimleri vesilesiyle spekülasyon yapmaya piyasaları bozmaya çalışıyor bunun üzerinde siyasi ve ekonomik rant elde etmeye çalışanlar var bunlara ben inanıyorum ki halkımız itibar etmeyecektir. "ifadelerini kullandı

"Enflasyon da belirgin bir düşüş başlayacak"

Kararlı bir şekilde politikaların sürdürüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Bir taraftan büyümemizi ve istihdamımızı makul bir çizgide sürdürürken, diğer taraftanda depremin yaralarını saracağız bir yandan da enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu yılın ikinci yarasında enflasyonda belirgin bir düşüş başlayacak, 2025'te bunun hızlandığını göreceğiz 2026'da ise tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bunun planını programını yapmış durumdayız. Bir taraftan para politikaları ile diğer taraftan maliye politikaları ile üçüncü bir başlık olarakta yapısal reformlarla hedeflerimize birer birer ulaşacağız. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızı kontrol altına almış durumdayız. Ekonomik büyüklüğümüz bir trilyon yüz on dokuz milyara ulaştı yıl sonu itibariyle ilk defa trilyon dolar seviyesini geçmiş olduk. Kişi başına düşen gelirimizi on üç bin yüz doları buldu burada iyi bir seviyeyi yakaladık. İstidam olarak 32 milyonu aşmış bir istihdamımız var burada iyi gidiyoruz. Türkiye kim ne derse desin en iyi performansı gösteren ülkelerin başında geliyor.