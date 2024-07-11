Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nı lanetledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nı lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yılmaz, soykırımı lanetleyerek, hayatını kaybeden 8372 Bosnalı kardeşimizi saygı ve rahmetle andığını belirtti. Ayrıca, Srebrenitsa Soykırımı'nı unutmayacaklarını ve Bosnalı kardeşlerin hak arayışında yalnız bırakılmayacaklarını vurguladı.

11.07.2024 12:12
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"29 yıl önce, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak tarihe geçen Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyor, şehit olan 8372 Bosnalı kardeşimizi saygı ve rahmetle anıyorum. İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nı asla unutmayacak, hak arayışında olan Bosnalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nı lanetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nı lanetledi - Son Dakika
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