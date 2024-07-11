Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nı lanetledi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"29 yıl önce, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak tarihe geçen Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyor, şehit olan 8372 Bosnalı kardeşimizi saygı ve rahmetle anıyorum. İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nı asla unutmayacak, hak arayışında olan Bosnalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız."