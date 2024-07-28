Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesini temenni etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını temenni etti.
Yılmaz, vergi ve sosyal güvenlik alanına yönelik düzenlemeler içeren kanunun TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cevdet Yılmaz, paylaşımında, "Orta Vadeli Program'da yer alan politikalar çerçevesinde vergide adaleti sağlamayı, etkinliği artırmayı, kayıt dışılığı engellemeyi öngören, geniş kitlelerden değil kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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