Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, Zafer Haftası'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığını vurguladı ve Türkiye'nin daha güçlü ve bağımsız bir ülke olması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

30.08.2024 10:47
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazındığını vurgulayan Yılmaz, Malazgirt'ten Otlukbeli'ye, Mercidabık'tan Mohaç'a Türk ordusunun ağustos ayında elde ettiği büyük zaferlere, 30 Ağustos'ta bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Yılmaz, Türk milletine bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in kıymetli üyelerini ve kahraman ordunun tüm askerlerini rahmetle yad ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ancak, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Zafer Haftası vesilesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye'yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im aziz milletimizin yolunu açık etsin, Zafer Haftamız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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