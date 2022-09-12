Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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