Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar...

20.08.2022 14:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar... - Son Dakika
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