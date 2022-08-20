Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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