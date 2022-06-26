Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinin girişimleriyle, TİKA ile Ain Temouchent Valiliği tarafından yaptırılan Oruç Reis Anıtı'nı da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, anıta ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir 'de, tarihi Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.