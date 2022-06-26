Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti

26.06.2022 19:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de, tarihi Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de, tarihi Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti.

19. Akdeniz Oyunları kapsamında, Cezayir'in Oran kentine gelen Oktay, Osmanlı döneminden kalma tarihi Bey Sarayı'nı gezdi. Oktay, Bey Sarayı'nda Türkiye'nin destekleriyle gerçekleştirilecek restorasyonun, dost ve kardeş iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artıracağını söyledi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinin girişimleriyle, TİKA ile Ain Temouchent Valiliği tarafından yaptırılan Oruç Reis Anıtı'nı da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, anıta ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Anıtta dua eden Oktay, burayı ziyaret edenlerle ve heyettekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fuat Oktay, temaslarının ardından Cezayir'den ayrıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tosyalı Holding Cezayir tesisini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tosyalı Holding Cezayir tesisini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li aileyi evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'li aileyi evinde ziyaret etti
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 19:39:47. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement