Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Cezayir'e geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere Cezayir'e geldi.

Özel uçakla saat 14.00'da Ahmed Ben Bella Uluslararası Havalimanı'na inen Oktay, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve diğer yetkililerce karşılandı.

Oktay, ziyareti kapsamında, özel bir Türk şirketinin Cezayir'deki üretim tesisini ziyaret ederek fabrikada çalışan Türk işçilerle bir araya gelecek.

Oktay, daha sonra Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılacak.

Ziyaretin ikinci gününde ise Oktay, Osmanlı döneminde kentin idare merkezi olarak kullanılan ve şimdilerde Türk şirketi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Bey Sarayı'nda incelemelerde bulunacak, ardından yine Osmanlı dönemine ait olan ve restorasyon çalışmaları TİKA tarafından sürdürülen tarihi Hasan Paşa Camisi'ni ziyaret edecek.

Oktay, son olarak, Türk milli sporcularla olimpiyat köyünde bir araya gelecek.