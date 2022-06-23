Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oktay, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde gerçekleşen kabulde, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul etti - Son Dakika

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