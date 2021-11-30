Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Thani'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Katar ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, teknolojik, savunma ve kültürel alandaki çalışmalar ele alındı.
Görüşmede, Oktay, 18 Aralık Katar Ulusal Bağımsızlık Günü vesilesiyle Büyükelçi Al Thani'yi tebrik ederek, bugün başlayan FİFA Arap Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a başarı dileklerini iletti.
Büyükelçi Al Thani, 3 Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmuştu.
Kaynak: AA
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