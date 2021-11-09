Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'da çöken binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir. Halihazırda arama-kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır. Geçmiş olsun Malatya."ifadelerini kullandı.