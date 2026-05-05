Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Ermenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'ın Başkenti Erivan'a gidecek. Yılmaz'ın yapacağı resmi ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu sevide yapılan ilk ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 Mayıs'ta "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Yılmaz'ın yapacağı resmi ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılacak olan Yılmaz'ın, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği zirvede, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar değerlendirilecek.

43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor. - ANKARA