Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emekliler için imkanların kullanılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emekliler için imkanların kullanılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilerin daha iyi koşullara kavuşması için hakkaniyet ve adaleti gözeten yaklaşımla imkanların kullanılacağını söyledi. Yılmaz, bu yönde tüm gayretin sarf edileceğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarfedeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız"
Kaynak: AA
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