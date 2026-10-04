Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceğinden bahsediyorlar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin kapanış töreninde konuştu. Yılmaz, yıllarca insanların canına kasteden, kardeşliği hedef alan, kaynakları boş yere tüketen terörü ülke gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjiyi kalkınmaya, refaha yönlendirmek istediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'da 5 gün süren TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin kapanış programı da coşkulu geçti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde bir değişim değil, bir devrim yaşadıklarını ifade etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Yılmaz, insanların canına kasteden, kardeşliği hedef alan, kaynakları boş yere tüketen terörü ülke gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjiyi kalkınmaya, refaha yönlendirmek istediklerini ve Türk, Kürt, Arap gençlerin artık terörü değil de birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceklerini konuştuklarını ifade etti.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde bir devrim yaşandığını ve bu devrimle Türkiye'ye uygulanan ambargoları, kısıtlamaları aşarak kendi tasarım ve üretim kabiliyetlerini kazandıklarını söyleyen Yılmaz, "TEKNOFEST Güneydoğu'nun kapanış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmak her zaman için bir onur vesilesidir. Medeniyetlerin filizlendiği bu kadim şehir 5 gün boyunca gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki iddialarına, geliştirdikleri projelere ve başarılarına ev sahipliği yaptı. Göbeklitepe'den Harran'ın kadim ilim geleneğine, oradan bugünün üniversitelerine ve geleceğin teknolojilerine uzanan bu topraklarda binlerce yıllık merak, öğrenme ve keşfetme ruhu bugün gençlerimizin, sizlerin projelerinde yeniden hayat buluyor. Şanlıurfa'da ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin sergilediği cesareti, üretme azmini ve kendilerine duydukları özgüveni Türkiye yüzyılı hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra tam bağımsızlık mücadelemizin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Başardığımız bu devrimle ülkemize uygulanan ambargoları, kısıtlamaları aşarak kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizi kazandık. Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11'inci büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte yüzde 20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız, bugün yüzde 80'leri aşan bir seviyeye geldi. Değerli kardeşlerim şunu vurgulamak isterim. Bu rakamlar önemli ama bunlar sonuç. Bunun sebebi ne diye sormak lazım. Kendiliğinden bu işler olmuyor. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Bu büyük devrimin, bu büyük başarının arkasında güçlü bir siyasi irade, sağlam bir liderlik var ve bunun da adı Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

"Türkiye yüzyılı milli teknoloji hamlemizin yüzyılı olacak"

Türkiye yüzyılının milli teknoloji hamlesinin yüzyılı olacağını aktaran Yılmaz, "Bütün siyasi münazaalardan uzak bir şekilde bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu liderlik için, gerçekleştirmede liderlik yaptığı bu devrim için şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah senden razı olsun diyoruz. Bugün savunma sanayiinde yaptığımız bu devrimi başka alanlara da taşıyacak noktaya geldik. Az önce tarımla ilgili bir alanı ziyaret ettim. Yapay zeka destekli tarımsal uygulamaları gördüm. Sağlıktan enerjiye birçok sivil sektöre burada elde ettiğimiz teknolojik yetkinlikleri yayarak ekonomimizin topyekun katma değerini çok daha yukarı seviyelere çıkaracağız. ve bunu kimler yapacak biliyor musunuz, siz yapacaksınız. Gençlerimiz yapacak. ve sizin aranızdan inanıyorum ki nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Sadece savunma sanayiinde değil, tarımda, sağlıkta, birçok sivil alanda da bunları göreceğiz. Türkiye yüzyılı milli teknoloji hamlemizin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı TEKNOFEST gençliğinin yüzyılı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 1 milyon 600 bin gencimiz bu yarışmalara katıldı"

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'ne 1 milyon 600 bin gencin katıldığını ve bu sayının rekor seviyede olduğunu belirten Yılmaz, "2018'de TEKNOFEST ilk başladığında kaç kişi yarışmış biliyor musunuz, sadece 20 bin kişi. Bu yıl 1 milyon 600 bin gencimiz, evladımız bu yarışmalara katıldı. Dile kolay 1 milyon 600 bin yarışmacı. Bilmiyorum bu Guinness Rekorlar Kitabı'na girer mi ama girer herhalde. Başka bir dünyada böyle bir yarışma olduğunu tahmin etmiyorum. 730 binin üzerinde takım katıldı. 81 ilden gelen başvurular teknoloji üretme iddiamızın ne kadar geniş bir insan kaynağına dayandığını gösteriyor. Bu yönüyle TEKNOFEST artık normal bir festivalin ötesine geçmiş bir harekete dönüşmüştür. Çok önemli bir harekete, dev bir harekete dönüşmüştür. Şanlıurfa'da gerçekleşen 15. festivalde 14 yarışmanın finallerinde 427 takım ve 2 bini aşkın yarışmacı yer aldı. Bunlar artık böyle krem üstüne krem diyelim. En üst seviyedeki arkadaşlarımız. Festivaldeki deneyim alanları ve sergiler Şanlıurfa'nın medeniyet birikiminden günümüzün ileri teknolojilerine uzanan üretim yolculuğunu bizlerle buluşturdu. Tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki yenilikçi uygulamalar ile milli hava, kara ve deniz araçlarımız farklı alanlarda geldiğimiz teknolojik seviyeyi sergilemiş oldular. Çocuklarımızın ilgi ve yetkinliklerini erken yaşta keşfetmeleri, bunları geliştirecek imkanlara, fırsatlara kavuşmaları, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirme hedefimizin önemli bir parçası. Bu sahada az önce de gördüm, aileler kucağında bebekleriyle, ellerinde küçük çocuklarıyla bu sahayı geziyorlar. Bunu ben çok önemli görüyorum. Çocukken yaşadığınız tecrübeler hayat boyu sizde bir iz bırakır. İnşallah burada bu sahayı gezen sevgili yavrularımız içinden nice bilim insanları, nice girişimciler, yine nice yenilikçiler çıkacak. Biz de gençlerimizi her türlü teşvikle, imkanla destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.

"Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceğinden bahsediyorlar"

Terörsüz Türkiye hedefini gençlerin geleceğine karşı taşıdıkları sorumlulukla takip ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Şanlıurfa'da gördüğümüz bu heyecan, Güneydoğu'nun gençlerinin kendilerine sunulan imkanları nasıl değerlendirdiğini de gösteriyor. Bölgenin genç nüfusunu eğitimle, bilimle ve üretimle buluşturmayı ülkemizin kalkınmasına hız kazandıracak en önemli yatırımlardan görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi de gençlerimizin geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla takip ediyoruz. Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya, refaha yönlendirmek istiyoruz. Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceğinden bahsediyorlar, yeni ürünlerden bahsediyorlar, yenilikçi girişimlerden bahsediyorlar. İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçte birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğumuzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız. Kalkınma sadece metropollerle olmaz. Ankara, İstanbul, İzmir elbette önemli. Ama biz şuna inanıyoruz. Topyekun kalkınma. 81 ilimizin her birinin potansiyelini en üst seviyede, maksimum seviyede değerlendirerek ülkemizi Türkiye yüzyılına hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olacak, Türkiye yüzyılı teknolojinin yüzyılı olacak, Türkiye yüzyılı TEKNOFEST gençliğinin yüzyılı olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'ya TEKNOFES Güneydoğu Festivali'ne ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Yılmaz, "Bu vesileyle milli teknoloji hamlemize tarihten bugüne katkıda bulunan bugün vefat etmiş olan tüm katkıda bulunanları rahmetle minnetle yad ediyorum. Başta Özdemir Bayraktar olmak üzere hayatını bu işe adayan, bu normal işler değil arkadaşlar, bunlar adanmışlıkla başarılacak başarılar, kendini bu süreçlere adayan herkesi saygıyla selamlıyorum. TEKNOFEST'in gelişmesine öncülük eden Selçuk Bayraktar'a ve çalışma arkadaşlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımıza ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Yarışmalara katılan ödül alsın almasın, bu sürece katılmış olan 1 milyon 600 bin gencimizi alınlarından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Ödül kazananları da ayrıca tebrik ediyoruz elbette. Gençlerimize rehberlik eden öğretmenlerimize, akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, öğrencilerimizin, gençlerimizin ailelerine, organizasyon ekiplerine ve özellikle gönüllülere gönülden teşekkür ediyorum. Bu kıymetli etkinliğin Şanlıurfa'da, peygamberler şehrinde Halil İbrahim bereketiyle tüm bölge illerine, 81 ilimize ve komşu ülkelere yayılmasını, yeni nesiller için sağlam bir zemin oluşturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri ağırlayan Şanlıurfalı kardeşlerimize, valiliğimize, belediyemize, tüm yetkili kuruluşlarımıza, TEKNOFEST Güneydoğu'nun ülkemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.