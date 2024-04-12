Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in basın mensuplarına saldırıları örtemeyecek

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İsrail, basın mensuplarına yaptığı saldırılarla katliamlarını ve insanlığa karşı suçlarını örtemeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracının İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğraması sonucunda ağır yaralanan Sami Şahada'ya şifa diliyorum. TRT ailesine geçmiş olsun. İsrail, basın mensuplarına yaptığı saldırılarla katliamlarını ve insanlığa karşı suçlarını örtemeyecek. Uluslararası basını ve basın özgürlüğünün bayraktarlığı yapanları bu suçları görmeye ve tavır almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, açıklamasının devamında demokrasi, temel haklar ve basın özgürlüğü için Gazze'nin en açık samimiyet testi olduğunu ifade etti. - ANKARA