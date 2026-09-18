Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de 15 Kıbrıslı Türk şehidin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de 15 Kıbrıslı Türk şehidin cenaze törenine katıldı

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KKTC’de 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen 15 Kıbrıslı Türk şehit, 52 yıl sonra Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

KKTC'de 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen 15 Kıbrıslı Türk şehit, 52 yıl sonra Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk şehit, 52 yıl sonra düzenlenen devlet töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) Atlılar Şehitliği'nde 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında yürüttüğü kazılarda ulaşılan kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 15 şehidin kimliği tespit edildi. Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen törende 15 Kıbrıslı Türk şehit için cenaze namazı kılındı. Şehitlerin naaşları, duaların ardından toprağa verildi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, devlet yetkilileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Defnedilen şehitler arasında 40 günlük Seldem Ali Osman ile 16 aylık Betül Arnavut'un yanı sıra 2, 3, 4, 6, 10 ve 12 yaşlarında çocuklar da yer aldı.

KŞK tarafından kimlikleri belirlenen Tülay Süleyman, Hasan Süleyman, Kemal Süleyman, Okan Süleyman, Gürhan Ali Çerkez, Ayşe Hasan, Narin Hasan, Kıymet Hasan, Betül Arnavut, Mualla Ali Osman, Gülden Ali Osman, Özlem Ali Osman, Seldem Ali Osman, Fatma Tahir ve Emine Tahir Atlılar Şehitliği'nde toprağa verildi.

Muratağa, Atlılar ve Sandallar'da 14 Ağustos 1974'te Rum terör örgütü EOKA tarafından düzenlenen saldırılarda 126 Kıbrıslı Türk şehit olmuştu.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıPolitikaKıbrısSon Dakika

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