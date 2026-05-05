Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Norveç Başbakanı Store ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne bu yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan ev sahipliği yapıyor. "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Yılmaz, Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde gerçekleştirilen zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

İlk olarak Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Yılmaz görüşmeye ilişkin, "AGİT'in sahip olduğu kurumsal birikimle, önümüzdeki dönemde de Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasındaki barışa, huzura ve istikrara etkin katkı sunmasını gönülden temenni ediyor, Sayın Sinirlioğlu'na çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Yılmaz'ın, Erivan temasları kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - ERİVAN