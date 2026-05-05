Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Dan\'la görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştü.

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne bu yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan ev sahipliği yapıyor. "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Yılmaz, Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde gerçekleştirilen zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

İlk olarak Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Yılmaz, daha sonra Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ile karşılıklı ticaret hacmi ele alındı. Yılmaz, görüşmeye ilişkin "Köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan Türkiye-Romanya ilişkilerini; güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, savunma sanayiinden eğitim ve kültüre uzanan geniş bir yelpazede daha da ileri taşımakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'a, yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyor, ilişkilerimizin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlenmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın Erivan temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - ERİVAN