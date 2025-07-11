Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir"

11.07.2025 22:26
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir. Milli değerleri, birliği ve ülkemizin medeniyet birikimini esas alan bu süreç, milletimiz nezdinde güçlü bir karşılık bulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Güvenin kalıcı biçimde tesis edilmesiyle birlikte emperyalist tuzaklar da boşa düşürülmüş olacaktır"

Terörsüz Türkiye süreci ile emperyalist tuzakların boşa düşürüleceğini vurgulayan Yılmaz, "Bugün kurucusunun çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz terörsüz Türkiye hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Gazi Meclisimizde kurulması öngörülen Komisyon, farklı partilerin katkısı ile silah bırakma ve fesih sürecinin gerektirebileceği düzenlemeleri ele alacaktır. Bu gelişme, sadece bir güvenlik meselesinin çözümü değil; 86 milyon insanımızın tamamının huzur içinde yaşayacağı, çocuklarımızın umutla geleceğe bakacağı bir Türkiye idealinin tahkimidir. Bölgemizde yerli ve milli akılla sorun çözme kapasitesinin ortaya konması ve güvenin kalıcı biçimde tesis edilmesiyle birlikte emperyalist tuzaklar da boşa düşürülmüş olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Terörün gündemden çıktığı bir ortamda demokratik siyaset güçlenecek, demokrasimizin standartları yükselecektir"

Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla ekonomik canlanma ve sosyal kalkınmanın hızlanacağına dikkati çeken Yılmaz, "Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla başta ekonomik canlanma olmak üzere sosyal kalkınma da hızlanacaktır. Terörün gündemden çıktığı bir ortamda demokratik siyaset güçlenecek, demokrasimizin standartları yükselecektir. Bu vesileyle milli birliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi sürecin başarıyla yürütülmesinde görev üstlenen tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimize, ilgili kurumlarımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtulmasını istemeyen odakların yapabileceği dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık bir şekilde nihai hedefine ulaşıncaya kadar süreci hassasiyetle izlemeye ve ilerletmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir' - Son Dakika

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