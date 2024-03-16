Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tunceli'yi ziyaret etti
TUNCELİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Elazığ'dan askeri helikopterle Tunceli'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.
İlk olarak Tunceli Valiliği'ni ziyaret eden Yılmaz, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan kente ilişkin brifing aldı. Daha sonra kentte bir otelde düzenlenen " Tunceli İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması"'na katılan Yılmaz burada kısa bir konuşma yaptı.
Kuruldukları günden bu yana bölgesel milliyetçiliğe karşı olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu anlamda son 20 yılda önemli, cesur adımlar attık. İnsanların anadillerini rahatça konuşup, kullanabilmeleri, mezhep, inançlarını rahatça ifade etmeleri noktasında önemli gelişmeler sağlandı. Demokratik standartlar daha da gelişime açıktır. Demokrasi dediğimiz şey bir süreçtir. İnsanlar, konuşurlar, meselelerini tartışırlar, farklı çözümler ortaya koyarlar. Bu konuda da hiç kimsenin aracılığına ihtiyaç duymadığımızı vurgulamak isterim" dedi.
Katılımcıların görüşlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez Moğultay Mahallesi'nde Tuncelili iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından Yılmaz, karayolu ile Pertek ilçesine geçti. Cevdet Yılmaz, buradaki ziyaretlerinin ardından Elazığ'a geçti.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Proje, bölgenin atık su sorununu 50 yıl süreyle çözecek ve günlük 45 bin metreküp kapasiteyle hizmet verecek. Bakan Ersoy ayrıca, Antalya'da yürütülen kazı çalışmaları için 5.5 milyar TL'lik bir bütçe ayırdıklarını ve bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hayvan Hakları Komisyonu ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Toplumsal, Hukuki ve Etik Bağlamda Hayvan Hakları' kurultayında, kedi 'Eros' davasına ilişkin toplumsal dayanışma ve hukuki tartışmalar ele alındı. Kurultayda, sokak hayvanlarına yönelik yaklaşım, mevzuatın uygulanması, hayvan bakımevi uygulaması ve medyanın rolü gibi konular da tartışıldı. Ayrıca, Türkiye Baroları 'Sokak Hayvanlarına İlişkin Kurultay Raporu' hazırlayarak ilgili kurumlara sunacak.
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