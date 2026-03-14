Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savaşlardan uzaklaşılması yönünde her türlü gayreti sarf ederken bir taraftan da iç cephemizi kuvvetlendirmeliyiz"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savaşlardan uzaklaşılması yönünde her türlü gayreti sarf ederken bir taraftan da iç cephemizi kuvvetlendirmeliyiz"

14.03.2026 20:35  Güncelleme: 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki iftar programında, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hem bölgesel sorunların diplomatik çözümü hem de ekonomik istikrar konusunda çalışmalar sürdürüldüğünü ifade etti. Terörsüz bir Türkiye hedefi ile enflasyonla mücadeleye yönelik tedbirler vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ettiklerini belirterek, "Bir taraftan bölgemizde sorunların diplomatik olarak çözülmesi lazım, çatışmalardan savaşlardan uzaklaşılması yönünde her türlü gayreti sarf ederken, bir tarafta da iç cephemizi kuvvetlendirmeliyiz" dedi.

Çeşitli programları kapsamında Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöllüler ile iftar yemeğinde buluştu Yılmaz'a, Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Berbidek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan eşlik etti.

Bölgenin ateş çemberine döndüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde hedeflerimize yürümeye Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz. Bir taraftan bölgemizde sorunların diplomatik olarak çözülmesi lazım, çatışmalardan savaşlardan uzaklaşılması yönünde her türlü gayreti sarf ederken, bir tarafta da iç cephemizi kuvvetlendirmeliyiz. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirme anlamında da terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla yürütüyoruz. İnşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Ekonomide de tüm gücümüzle istikrarlı büyüyen bir ekonomiyi inşa etmeye dönük çabalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan büyürken bir taraftan da vatandaşımızın derdi olan dolayısıyla bizim de derdimiz olan enflasyon konusunda da her türlü çabayı sarf ediyoruz. Maalesef şu son dönemde yaşananlar ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Savaşlar, Hürmüz Boğazı'ndaki hadise, akaryakıt, doğalgaz, gübre başta olmak üzere ekonomiyi de olumsuz yönde etkiliyor. Dünya ekonomisini biz buradaki maliyet vatandaşımıza en az yansısın diye tedbirler alıyoruz. Olayları ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Örneğin akaryakıtta son dönem bir karar aldık. 100 dilimlik bir artış olduğunda yüzde 25'ini sadece vatandaştan yüzde 75'ini devlet olarak hükümet olarak biz üstlenelim dedik ve bu şekilde Eşel Mobil sistemine geçmiş olduk. Bu şekilde akaryakıt pompa fiyatlarına daha az yansımış oldu. İnşallah geçici olur, bu insani faaliyetler en alt düzeyde kalır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yönde her türlü çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Yüzyılı, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Türkiye, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:55:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.