Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması

26.02.2022 16:01
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum gününü kutladı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "millete adanan bir ömür" etiketiyle mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki fotoğrafına yer veren Altun, "Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanı'm." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı, Doğum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
15:30 Ukrayna lideri Rusça konuştu, Ruslara çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın!
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 16:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement