Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: " Bakanlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yola çıktı"

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye hareket eden Bakanları duyururken, kazaya ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıkmışlardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının patlama ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve bizleri derinden yaralayan bu elim hadise ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan devamlı surette bilgi almaktadır" dedi.

Altun, kazanın hemen ardından başlatılan soruşturmanın selameti ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin hassasiyetini korumak amacıyla, dezenformasyon içerikli paylaşımlara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesini önemle vurguladı. Ayrıca, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumlarca paylaşılan ve teyit edilmiş bilgilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ayrıca Altun, Balıkesir halkı ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA