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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Uluslararası Holokost Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Uluslararası Holokost Anma Günü mesajı Açıklaması

27.01.2022 14:38
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Uluslararası Holokost Anma Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Irkçılığın, İslamofobinin ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etmek insanlık olarak en büyük yükümlülüğümüzdür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Irkçılığın, İslamofobinin ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etmek insanlık olarak en büyük yükümlülüğümüzdür." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Uluslararası Holokost Anma Günü'nde bu soykırımın tüm kurbanlarını saygıyla anıyorum. Irkçılığın, İslamofobinin ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etmek insanlık olarak en büyük yükümlülüğümüzdür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Daha adil bir dünya mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan Holokost'un anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

Videoda, Holokost'un insanlık tarihinin en karanlık süreçlerinden biri olduğu belirtildi. Bu soykırımın, nefretin, antisemitizmin, şiddetin ve cehaletin tezahürü olduğu vurgulanan videoda, şunlar kaydedildi:

"Maalesef, bu korkunç felaketin üzerinden 80 yıl geçmiş olsa da milyonlarca Yahudi'nin katledilmesine yol açan koşullar bugün hala mevcut. Toplumlarımızın aşırı sağ, ırkçılık, İslamofobi, antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve nefret söyleminin yükselişiyle kutuplaştırılması insanlığın ortak değerlerine karşı açık bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası topluluk olarak geçmişteki hatalardan ders alamamamız, Kamboçya, Ruanda ve Bosna'da soykırım suçunun yeniden işlenmesine sebep oluştur. Küresel toplumun nefrete karşı harekete geçmesi, dayanışmayı güçlendirmesi ve bütün insanlık için merhameti öne çıkarması bir zorunluluktur. Tarihteki vahşetlerin tekrarlanmasını engellemek, mağdurlar için adaleti temin etmek ve soykırımdan etkilenen herkesin onuruna sahip çıkmak için çabalamalıyız."

Videoda, 27 Ocak'ın en büyük Nazi kampı olan Auschwitz-Birkenau'nun kurtuluşunun yıl dönümü olduğu anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Holokost Anma Günü'nde, Holokost kurbanlarını anıyor, insan haklarının korunması, iyileştirilmesi ve ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, antisemitizmle mücadele edilmesi, çaba gösterilmesi konularındaki sarsılmaz kararlılığımızı yineliyoruz. Her ırktan, kökten ve dinden insan için daha adil bir dünyanın mümkün olması ancak uluslararası iş birliğiyle mümkündür."

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Fahrettin Altun, İslamofobi, Irkçılık, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Uluslararası Holokost Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Uluslararası Holokost Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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