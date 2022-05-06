Altun: Çözüm çabalarımızın karşısında duranlar provokatörlük yapmaktadır - Son Dakika
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Altun: Çözüm çabalarımızın karşısında duranlar provokatörlük yapmaktadır

06.05.2022 22:53
Altun: Çözüm çabalarımızın karşısında duranlar provokatörlük yapmaktadır

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynamış, hem kendi güvenliğini teminat altına almış hem de gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlemiştir. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz terörü kaynağında kurutma stratejisini hayata geçirmiş, bu doğrultuda birçok başarılı sınır ötesi harekat gerçekleştirmiştir. Bu harekatlarda şehit olan kahramanlarımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyoruz. Türkiye, bu harekatları bir yandan terör örgütleri ve onların hamileriyle mücadele etmek, diğer yandan sınırlarımızın hemen ötesinde barış koridorları oluşturmak için hayata geçirmiştir. Nitekim sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür" ifadelerini kullandı.Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünün sağlanması politikalarının karşısında duranların Soğuk Savaş dönemi teknikleriyle provokatörlük yaptığını belirten Altun, "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz" açıklamasında bulundu.


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Altun: Çözüm çabalarımızın karşısında duranlar provokatörlük yapmaktadır - Son Dakika


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