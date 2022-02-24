Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı

24.02.2022 14:22
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı - Son Dakika


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