Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Toplantıda ülke gündeminde önemli konular ele alındı. Kabine üyeleri, çeşitli bakanlıkların raporları ve önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Bu toplantı, hükümetin mevcut durumunu ve gelecekteki politikalarını belirleme açısından büyük önem taşıyor.
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9.09.2024 17:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı Beştepe'de Gerçekleşti - Son Dakika
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