Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.50'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca Suriye başta olmak üzere, ekonomideki gelişmeler, küresel ve bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.