Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de ana gündem asgari ücret - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de ana gündem asgari ücret

11.12.2022 13:35

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabinede masaya yatırılacak gündem maddeleri arasında 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarı da görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın önemli konu başlıkları altında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması beklenen toplantıda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ve sözleşmeli personellere kadro meselesi de görüşülecek.

BAKANLARDAN GÖRÜŞ ALMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda ilgili bakanlardan görüş alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da anlaşılan rakamın üzerinde bir rakam söyleyerek asgari ücret görüşmelerine müdahil olabileceği düşünülüyor.

GÖZLER İKİNCİ TOPLANTIDA

Asgari ücret konusunda tüm gözler ise ikinci toplantıya çevrildi. 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin belirleneceği toplantının ikinci ayağı 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu toplantıda önemli bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor ancak asgari ücretle ilgili beklenen açıklamanın son toplantıdan sonra yapılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Asgari Ücret, Politika, Güncel, Son Dakika

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