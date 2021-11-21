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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var

21.11.2021 12:21

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Masaya, yüz yüze eğitimde verilen aradan sonra okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası faiz indirimin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konular yatırılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak. Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Ekonomiden, salgına kritik gündem başlıkları var. Salgın ile başlayalım. İllerden gelen verileri Sağlık Bakanı Koca kabinenin gündemine sunacak. Ayrınca yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıkların kabinenin gündemine gelmesi bekleniyor. Okulların açılmasının salgının seyrine etkisi kabine toplantında ele alınacak.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ

Ekonomide oldukça önemli bir başlık. Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi gelmişti, bu faiz indirimin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurların piyasalara olan etkisinin minimum seviyeye düşürülebilmesi için atılacak adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Fahiş fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler de toplantının gündeminde olacak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçi kesiminin talepleri var. Bu beklentiler ışığında atılabilecek adımlar ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele bir başka başlık. Bilgilendirmeler hem İçişleri hem de Mili Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

MAHKUMLARIN KORONA İZNİ

Mahkumların korona izni bitecek mi diye soruluyordu. 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yapacak.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var - Son Dakika
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