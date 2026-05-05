Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bisiklet Turuna Ev Sahipliği Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yarışa ilk defa ev sahipliği yaptı. Milletin evine yakıştı bu organizasyon. Gelecek yıl yine Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Yılmaz, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara etabı ile tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turun son etabında heyecanı yüksek, temposu güçlü ve seyir zevki son derece zengin bir yarışa hep birlikte tanıklık ettiklerini ifade eden Yılmaz, 5 şehir, 20'den fazla ilçe ve 60 civarında kasaba, köy ve yerleşim yerinden geçerek Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan turun, başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erdiğini söyledi.

Çeşme'den başlayan yarışın Selçuk, Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya hattından Ankara'ya ulaştığını ve burada tamamlandığını aktaran Yılmaz, "Ankara'da, 27 yıl aradan sonra ilk kez final noktası olarak bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmış olduk. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan bu organizasyon, 27 farklı ülkeden sporcuları aynı hedef etrafında buluştururken centilmenliğin ve rekabetin de en güzel örneklerini sahaya yansıttı." diye konuştu.

"Hem ülkemizin hem de Ankara'nın tanıtımı adına güzel bir etkinlik oldu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksındaki parkurun, organizasyonu sportif olduğu kadar sembolik olarak da çok daha anlamlı hale getirdiğini belirtti.

Turun, yıllar içinde kazandığı tecrübe ve ulaştığı seviyeyle uluslararası spor takviminde güçlü bir yer edinmeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, ekran başında milyonlarca izleyicinin bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, tarihini ve doğal güzelliklerini de takip ettiğine, turu birçok spor kanalının yayımladığına dikkati çekti.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla hem ülkemizin hem de Ankara'nın tanıtımı adına güzel bir etkinlik olduğunu, çok faydalı bir etkinlik olduğunu tekrar altını çizerek ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yarışa ilk defa ev sahipliği yaptı. Milletin evine yakıştı bu organizasyon. Gelecek yıl yine Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Gelecek sene çok daha yoğun katılımla çocuklarımızın, gençlerimizin katılımıyla çok daha şenlikli olacaktır. Bisikleti yeni nesillere sevdirmemiz lazım. Hem kişisel sağlık hem çevre hem de toplumumuzun genel bütünleşmesi açısından çok güzel bir şey bisiklet kullanımı. Tüm topluma bisiklet sevgisinin tekrar yansıtılması açısından çok faydalı olacaktır."

Cevdet Yılmaz, organizasyonun başarıyla gerçekleşmesinde emeği bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yöneticilerine, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.