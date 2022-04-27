Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı

27.04.2022 03:43
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamıştı. Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Erdoğan açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı. Törende büyükelçiler ve heyetlerinin maske takmaması dikkat çekti.

Tören, 2 yıl aradan sonra maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Dini Azınlık Cemaatlerinin Temsilcileri ile İftar Yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 03:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement