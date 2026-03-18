Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu sahnelendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde \'Şüheda 1915\' tiyatro oyunu sahnelendi
18.03.2026 16:52
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyununun gösterimine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyununun gösterimine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladığı, 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tiyatro oyunu sergilendi. Oyunun ardından Çanakkale muharebelerinin tarihsel gerçekliğini yansıtan arşiv fotoğraflar, yapay zeka teknolojisiyle canlandırıldığı video izletildi. Videoda yer alan söz ve müzik, Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'a ait olan 'Dirilişin Destanı' şiirinden derlendi. Programın sonunda Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yaşasın Askerler Tablosu'nu hediye etti. Davetlilere de Çanakkale cephesine uğurlanan ve tarihe 'Onbeşliler' olarak geçen genç askerlere, anneleri tarafından verilen mendil örnekleri hediye edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:53:23.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
