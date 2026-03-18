Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde \'Şüheda 1915\' tiyatro oyunu sahnelendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyununun gösterimine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladığı, 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tiyatro oyunu sergilendi. Oyunun ardından Çanakkale muharebelerinin tarihsel gerçekliğini yansıtan arşiv fotoğraflar, yapay zeka teknolojisiyle canlandırıldığı video izletildi. Videoda yer alan söz ve müzik, Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'a ait olan 'Dirilişin Destanı' şiirinden derlendi. Programın sonunda Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yaşasın Askerler Tablosu'nu hediye etti. Davetlilere de Çanakkale cephesine uğurlanan ve tarihe 'Onbeşliler' olarak geçen genç askerlere, anneleri tarafından verilen mendil örnekleri hediye edildi.