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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız•
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İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık•
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni takdim etti - Son Dakika