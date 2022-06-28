Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor

Ankara kulislerini karıştıran yeni ittifak iddiası geldi. MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Ali Kulat, yeni bir ittifak kurulacağını ve merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını duyurdu.
Altılı masa seçime yönelik çalışmalarını sürdürürken AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı da son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladı. Türkiye'deki seçim tahminleri bu iki ittifak arasında kurulurken MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü bir cepheye işaret etti.
Yeni bir ittifakın kurulduğunu öne süren Kulat, söz konusu ittifakın merkezinde son dönemde mültecilerle ilgili hamleleriyle büyük tartışma yaratan Zafer Partisi'nin olacağını yazarken, yeni ittifaka şimdilik 5 partinin katıldığını iddia etti. Mehmet Ali Kulat'ın attığı tweet şu şekilde;
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