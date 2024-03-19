Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete\'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığında ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine ise Yusuf Tüfekçi getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığında ise Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandı. - ANKARA
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Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde aday olan Münevver Adan, seçim ofisi olarak kullandığı yerde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Adan, saldırıların tekrarlanmasından endişe ediyor ve can güvenliğinden endişe duyuyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engellendiği yönündeki iddiasına cevap vererek, İstanbul'un 7 milyar dolarlık kaynağının nerede olduğunu sordu. Kurum, İstanbul'un kaynaklarının yeterli olduğunu belirterek, bütçenin yatırıma ayrılması halinde vaatlerin gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Kanal İstanbul projesinin öncelikleri arasında olmadığını ve İstanbul Belediyesi'nin rant olarak görülmeyeceğini vurguladı. Kurum, su sorununu çözeceklerini, taksi yönetimini tek merkezden sağlayacaklarını, sokak hayvanlarına bakım merkezleri ve yaşam alanları oluşturacaklarını, dijital beyaz masa ile sorunların çözümünü takip edeceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da yaptığı ziyaretlerde kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi konularında yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, son 22 yılda kadın istihdamının yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıktığını belirtti ve kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'ya yaptığı ziyaretlerde şehit yakınları, gaziler ve kadın kooperatifleri temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, iktidarın İsrail ile yaptığı ticarete tepki göstererek, hiçbir şerefli tüccarın katil İsrail'le ticaret yapmayacağını ve terörist İsrail'e demir, çelik ve silah malzemesi satmayacağını belirtti. Ayrıca, hiçbir şerefli tüccarın zalim İsrail'in karnını doyurmak için gıda malzemesi ihracatı yapmayacağını ve hiçbir şerefli devlet adamının bu katliam ortaklığına izin vermeyeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Murat Yıldız Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na, Abdülhamit Tüfekçioğlu Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atandı. Ayrıca, Şali Yıldırım Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne, Rıza Uçan Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ve Yusuf Tüfekçi Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı.
Kars'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Programa Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve diğer yetkililer katıldı. Konuşmalarda şehitler ve gaziler anıldı, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Rıza Uçan atandı.
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