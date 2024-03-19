Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete\'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine Yusuf Tüfekçi getirildi. Sağlık Bakanlığı'nda Şali Yıldırım Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Rıza Uçan ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne atandı.

19.03.2024 00:26  Güncelleme: 00:36
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığında ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine ise Yusuf Tüfekçi getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığında ise Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Murat Yıldız, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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