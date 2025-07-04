Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Temmuz tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA