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Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

26.11.2021 20:53
Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, HDP Milletvekili Şevin Coşkun'un "Ülkenin tüm kaynakları savaşa aktarılıyor" açıklamasına, "Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir şekilde savaş harcaması yapmamaktadır, terörle mücadele etmektedir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, HDP Milletvekili Şevin Coşkun'un "Ülkenin tüm kaynakları savaşa aktarılıyor" açıklamasına, " Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir şekilde savaş harcaması yapmamaktadır, terörle mücadele etmektedir. Sınırlarının içinde ve dışında, Meclis'ten aldığı demokratik yetkilerle iç hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadele etmektedir." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Diyanet İşleri Başkanlığının Aleviliğe ve farklı inançlara dair ret ve inkarı olduğunu ileri sürerek, "Cemevlerine dair ret ve inkarı asla kabul edilebilir değildir. Diyanet bizim vergilerimizle ayakta durmaktadır, bize borcu vardır ve bu borcu bir an önce ödemesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, faizi indirmenin mümkün olduğunu belirterek, "Ama bunun için ihlaslı olmak gerekiyor, adaleti gözetmek gerekiyor. İntikamcı olmamak gerekiyor ve israf etmemek gerekiyor." dedi.

"Ret, inkar ve asimilasyon başka coğrafyalardadır, bu vatanın toprağında ona yer yoktur"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefet milletvekillerinin "neden sorularımıza cevap vermiyorsunuz?" şeklindeki eleştirilerine işaret ederek, "Soru sormuyorsunuz ki; iftira, hakaret, yaygara, ima. Bunların neyine cevap versinler. İçinizde bu işi güzel yapanlar var. Onlar gibi yaparsanız, milletin verdiği emanete ehemmiyet gösterirseniz, doğru düzgün sorular sorarsanız, cevabı verilmeyen bir tane sorunuz kalmaz." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin "Kürt sorunu bu ülkenin önündeki en büyük engel" eleştirisinde bulunduğunu anlatan Yegin, "En büyük engel ayrıştırıcı siyasal dil ve ayrıştırıcı, çatışmacı örgüttür. 'Ret, inkar ve asimilasyon hala devam etmektedir' dediler. Onlar belki bir kısmı, eski Türkiye'nin tartışma kavramları olabilir. AK Parti dönemlerinin kavramları, paylaşmak, el ele vermek, et ve tırnak olma, binlerce yıldır süren kardeşlik, aynı acıya yas tutma, aynı başarıya gururlanmadır. Ret, inkar ve asimilasyon başka coğrafyalardadır, bu vatanın toprağında ona yer yoktur." diye konuştu.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, bütçe teklifinin makro ekonomik tanımını yitirdiğini ileri sürerek, "2022 yılı bütçesi, Türk lirasının fahiş değer kaybı göz önünde tutularak yeniden hazırlanmalıydı." dedi.

Yerli makam aracı önerisi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, israftan yana olmadıklarının altını çizerek, "Bakanlarımızın ve üst düzey bürokratların bindiği arabaların daha mütevazı olmasının gerektiğini söylerken bunda haklısınız ama kendiniz de Audi'ye binerseniz olmaz." dedi.

Güneş, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın Merkez Bankası başkanıyken, "Ben Ömer adaletinden geliyorum, bu Mercedes arabadan vazgeçiyorum, normal bir araba bana verin" deyip demediğini sordu.

Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, dediğini söyledi.

Yapılan şeylerin birbirini tutması gerektiğini vurgulayan Güneş, "İdeal bir portre çizip de arkasından farklı şeyler yapmak doğru değil. Dolayısıyla da benim sizden istirhamım şudur; Bu sistemin açıklarını hep birlikte eleştirelim, bunları daha iyi hale getirelim. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar derler ya, eskiye dönmekle Türkiye'yi eskiye götürmeyelim. Denge denetleme sistemini nasıl geliştirelim, onun üzerinde duralım." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'in araçları toplu olarak kiraladığını belirterek, "Yarından itibaren hangi yerli aracı Meclis bana veriyorsa CHP Grup Başkanvekili olarak kullanmaya razıyım. Hodri meydan. Bütün komisyon başkanları, bütün grup başkanvekilleri yerli araç isteyin, ben istiyorum, kiralayıp vermeyen namussuzdur." diye konuştu.

Özel'in çağrısı üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, "Seneye TOGG geliyor, hepimiz ondan alalım olmazsa, yerli milli" dedi.

İYİ Parti'li Yokuş, bürokratlara yönelik sözlerini geri aldı

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına "Yarın iktidar değiştiğinde biz sorumlu değiliz" dediğini ileri sürerek, "Ey, AK Parti'nin bürokratları, AK Parti'den daha çok siyaset yapan bürokratlar, aklınızı başınıza alın. İktidar değiştiği zaman bizim bir şey yapmamıza gerek yok, zaten siyaseten sizi bizim kucağımıza atacaklar." ifadelerini kullandı.

Yokuş'a bu ifadeleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi ve lafının geri alması istendi.

Kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından Yokuş, "O ifadenin kastı aştığı ifade edildi. Benim öyle bir niyetim zaten yoktu. Yanlış anlaşılmışsa da geri alıyorum." dedi.

Yokuş'un iddiası üzerine söz alan AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ise, "Bürokratları tehdit ettiğimi söyledi. Asla ve asla böyle bir şey yapmadım. Ben sayın Durmuş Yılmaz'ın Merkez Bankası Başkanıyken, Merkez Bankasının bağımsızlığı anlayışı içinde yaptığı politikaları tenkit ettim. Yoksa asla ve asla sayın Cumhurbaşkanlığının ve diğer bürokratların ne adını andım ne onlara atıfta bulundum. Öyle bir şey olmadı sayın Yokuş nereden çıkarıyorsunuz?" diye sordu.

Komisyon Başkanı Yılmaz'dan, HDP'li Coşkun'un "savaş harcaması" ifadesine tepki

HDP Muş Milletvekili Coşkun, Türkiye demokratikleşmeden ekonomik refahı yakalamanın mümkün olmadığını belirterek, "Kürt sorununun çözümsüzlüğünde ısrar, savaş harcamalarında ısrarı da beraberinde getiriyor. Neden bu ısrar? Kamuoyunda sürekli İHA ve SİHA üretiminden bahsediyorsunuz. Buradan da anlaşılacağı gibi bu ülkenin tüm kaynakları savaşa aktarılıyor." diye konuştu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir şekilde savaş harcaması yapmamaktadır, terörle mücadele etmektedir. Sınırlarının içinde ve dışında, Meclis'ten aldığı demokratik yetkilerle iç hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadele etmektedir." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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