Cumhuriyet Bayramı'nda TSK Konseri

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM'de konser verdi.
Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında TBMM'nin ön bahçesinde gerçekleşen konserde, ilk olarak Mehteran Birliği marşlar seslendirdi, ardından TSK Karma Bando Ekibi konser verdi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı.
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