Danimarka, Arktik Güvenliği İçin 2 Milyar Dolar Harcayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Danimarka, Arktik Güvenliği İçin 2 Milyar Dolar Harcayacak

Danimarka, Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik zorluklarına karşı Arktik bölgeye 2 milyar dolar ayıracağını açıkladı.

27.01.2025 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki kara ve deniz alanını kapsayan Arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu.

ABD ve Rusya'ya yakın stratejik Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki kara ve deniz alanını kapsayan Arktik bölgede sular ısınıyor. Danimarka, Arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Kuzey Kutbu'ndaki buzların erimesi yeni nakliye rotaları açarken, maden kaynakları değerli bir hedef haline geldi. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, "Kuzey Kutbu ve Kuzey Atlantik'te güvenlik ve savunmaya ilişkin ciddi zorluklar olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası güvenlik için buna ihtiyacımız var. Eminim ki Danimarka bunu kabul edecektir. Grönland'ı korumak, sürdürmek onlara çok paraya mal oluyor" demişti. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Danimarka, kopenhag, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Danimarka, Arktik Güvenliği İçin 2 Milyar Dolar Harcayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:17 Amerikalılar Çin’in son hamlesiyle servet kaybetti Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: Danimarka, Arktik Güvenliği İçin 2 Milyar Dolar Harcayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.