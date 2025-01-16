Danıştay Başsavcılığına Cevdet Erkan Seçildi

Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılmasının ardından Danıştay Başsavcılığına 63 oyla Cevdet Erkan seçildi.
Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür'ün emekliye ayrılması sonrasında Danıştay Genel Kurulunda seçim gerçekleştirildi. Seçimde, Danıştay üye sayısı olan 112'den 63 üyenin oyunu alan Cevdet Erkan, Danıştay Başsavcılığı görevine seçildi.
Diğer adaylardan Yüksel Öztürk 27 oy alırken, Ahmet Saraç ise 12 oy aldı. - ANKARA
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