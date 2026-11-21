Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve daha güvenli ulaşım imkanı sunmak amacıyla yenileme çalışmaları devam eden D-300 Karayolu'nda incelemelerde bulundu.

Teknik ekibiyle birlikte sahaya giden Bozkurt, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak yenilenen asfalt ve bordür taşlarını yerinde değerlendirdi.

Çalışmalar dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür eden Bozkurt, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın da bölge ziyaretlerinde çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Bozkurt, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür etti.

İlçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden Başkan Bozkurt, yapılan çalışmaların Darende'ye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.